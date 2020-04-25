Космонавты на МКС приступили к разгрузке корабля "Прогресс МС-14"

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, работающие на МКС, приступили к разгрузке транспортного корабля "Прогресс МС-14", который утром пристыковался к станции. Об этом написал Вагнер на своей странице в Twitter.

"Несколько часов назад мы начали разгружать корабль, который привез нам в том числе и свежие фрукты. Спасибо за это Земле, здесь они ценятся намного больше и от этого еще вкуснее", - написал он.

Вагнер также выложил фотографии с разгрузки, где видны подписанные укладки с фруктами, колбасками, летающие в невесомости апельсины. По словам космонавта, сделать фотографии причаливания "Прогресса" не удалось, так как экипаж всегда должен быть готов перейти на ручной режим стыковки. "Но сегодня автоматика не подвела", - подчеркнул Вагнер.

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-14" был запущен 25 апреля в 04:51 мск с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а", получившей название ракета Победы. Он добрался до МКС по трехвитковой схеме и пристыковался к агрегатному отсеку модуля "Звезда", установив рекорд по времени полета к станции. Пуск был приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На ракету нанесли специальную символику - логотип годовщины, а также изображения Георгиевской ленты и орденов Отечественной войны.