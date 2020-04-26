Рогозин высказался против объединения с Илоном Маском

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин раскритиковал предложение одного из пользователей Twitter объединиться с основателем SpaceX Илоном Маском.

"Он - подрядчик Пентагона. О каком объединении Вы говорите?" - написал Рогозин, ответив на комментарий на своей странице в Twitter.

Глава Роскосмоса отметил, что разворачиваемая Маском спутниковая группировка также будет использована в военных целях, поскольку является группировкой двойного применения. "Не стройте иллюзий, граждане", - призвал Рогозин.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США к концу 2020 года. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдется в 10 млрд долларов. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре на орбиту была доставлена вторая группировка аппаратов Starlink, третья, четвертая и пятая - в январе и феврале этого года, шестая - в марте.