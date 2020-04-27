ИСС им. Решетнева представили программу развития космических услуг до 2024 года

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Компания "Информационные спутниковые системы" (ИСС) им. М. Ф. Решетнева (входит в Роскосмос) представила комплексную научно-техническую программу (КНТП) развития космических услуг и сервисов. Она может быть реализована на базе спутниковых систем "Глонасс", "Гонец-М1" и "Луч-5М", говорится в статье, опубликованной в корпоративной газете ИСС "Сибирский спутник".

Стоимость программы составит 50,25 млрд рублей, сроки реализации - 2020-2024 годы. Координатором программы выступит Роскосмос, соисполнителем - Министерство науки и высшего образования РФ. Участниками КНТП должны стать 27 образовательных и 37 научных организаций. Программу представил гендиректор ИСС Николай Тестоедов на заседании координационного совета по перспективным направлениям научно-технологического развития РФ, возглавляемого президентом РАН Александром Сергеевым.

"Сейчас космическая деятельность основывается на предоставлении базовых услуг: ретрансляции, навигации, геодезии, цифрового вещания, доступа в интернет", - сказал Тестоедов, слова которого приводятся в материале. В связи с этим необходима разработка принципиально новых комплексных космических услуг и инфокоммуникационных сервисов.

Это будет реализовано, в частности, на базе спутниковых систем "Глонасс", "Гонец-М1" и "Луч-5М", которые во взаимодействии с перспективной спутниковой системой "Экспресс-РВ" обеспечат предоставление комплексных космических услуг и сервисов мирового уровня в глобальной зоне обслуживания, включая Арктику, отмечается в статье.

Ряд работ предлагаемой комплексной программы также предусматривает разработку необходимых составных частей радиолокатора для создания демонстратора радиолокационного малого космического аппарата. Исполнителями выступят ведущие университеты и институты РАН, имеющие необходимые интеллектуальные заделы, говорится в материале.

Кроме того, в рамках КНТП запланирована комплексная программа научных исследований. "Она призвана сформировать опережающий научно-технический задел, включающий новые технологии, методы, цифровые модели, инновационные элементы космических систем. Речь о более чем 150 разработках, которые в будущем реализуются в новых спутниках и космических системах", - отмечает издание.