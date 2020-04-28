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Пандемия коронавируса нового типа

Рогозин указал на отсутствие признаков коронавируса у экипажа МКС

Расчетный инкубационный период истек, отметил глава Роскосмоса

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Экипаж корабля "Союз МС-16" россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Крис Кэссиди чувствуют себя нормально по прошествии расчетного инкубационного периода, в течение которого у них мог проявиться коронавирус. Об этом написал на своей странице в Twitter во вторник гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Экипаж "Союз МС-16" на МКС прошел [расчетный] инкубационный период COVID-19 . Чувствует себя нормально", - написал Рогозин.

Корабль "Союз МС-16" с тремя членами экипажа был запущен на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур 9 апреля и в тот же день в автоматическом режиме состыковался с МКС. Таким образом, экипаж находится на станции 19 дней (инкубационный период коронавируса составляет до 14 дней).

Иванишин, Вагнер и Кэссиди перед полетом более месяца провели на карантине из-за пандемии коронавируса. В связи с эпидемиологической обстановкой многие традиции были отменены, в частности, на Байконур не полетели семьи космонавтов, также на пуске не присутствовала пресса.

Позже источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что коронавирусом заразился заместитель гендиректора - генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин, который был на космодроме в день отправки нового экипажа на МКС. Он общался с членами экипажа только через стекло. Позже эту информацию подтвердил Рогозин.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичПандемия коронавируса нового типа
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