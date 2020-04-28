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В среду с Землей сблизится астероид. Но нам он не угрожает

Небесное тело пролетит на расстоянии более 6 миллионов километров от нашей планеты

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Астероид 1998 OR2, который 29 апреля пролетит на расстоянии в 6,3 млн км от Земли, не несет ей угрозы, пишет пресс-служба Роскосмоса.

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"Минимальное расстояние до Земли при его пролете составит около 6 млн километров (в 20 раз превышает расстояние от Земли до Луны). Поэтому разговоры о каких-либо последствиях его пролета вряд ли имеют под собой почву", – отметили в госкорпорации.

В Роскосмосе подчеркнули, что траектории относительно крупных космических объектов (диаметром 1 км и более) достаточно хорошо отслеживаются и астероид 1998 OR2 не стал исключением.

"Орбиты подобных (достаточно крупных) объектов изучаются и моделируются на постоянной основе и надолго вперед, так что какие-либо неожиданности в этом плане исключены", – подчеркнули в Роскосмосе.

Ранее портал Space.com сообщил, что диаметр астероида 1998 OR2 составляет от 1,8 до 4,1 км. Минимальное расстояние, на котором он пролетит мимо Земли 12:56 мск 29 апреля, составит около 6,3 млн. км. Край астероида напоминает грубо усеченную пирамиду, это видно на изображении, полученном после обработки на компьютере информации с радиотелескопа.

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