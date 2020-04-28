Грузовой корабль "Прогресс МС-15" запустят в июле

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Пуск транспортного грузового корабля "Прогресс МС-15" к Международной космической станции запланирован на лето 2020 года. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, опубликованном в "Твиттере".

"Запуск к МКС запланирован на июль этого года", - говорится в сообщении.

Сейчас, уточнили в госкорпорации, на Байконуре начинаются работы по подготовке к пуску ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая выведет корабль на орбиту.

Предыдущий грузовой космический корабль этого типа - "Прогресс МС-14" - был запущен 25 апреля с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а". Он добрался до МКС по трехвитковой схеме и пристыковался к агрегатному отсеку модуля "Звезда", установив рекорд по времени полета к станции.