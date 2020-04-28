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Роскосмос планирует запустить спутники "Канопус-В"-О в 2024 и 2025 годах

Предполагается, что их выведут на солнечно-синхронную орбиту с космодрома Восточный на ракете-носителе "Союз-2" с разгонным блоком "Фрегат"

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Запуск двух спутников "Канопус-В"-О запланирован на конец 2024 года и начало 2025 года, говорится на сайте госзакупок.

"Запуск КА [космического аппарата] "Канопус-В"-О №1 в 4-м квартале 2024 года", - говорится в техзадании на создание космического комплекса для наблюдения за чрезвычайными ситуациями в России. При этом запуск аппарата "Канопус-В"-О №2 намечен на 1-й квартал 2025 года.

Предполагается, что аппараты будут выведены на солнечно-синхронную орбиту с космодрома Восточный на ракете-носителе "Союз-2" с разгонным блоком "Фрегат".

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Россия
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