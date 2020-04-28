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Рогозин прогнозирует рост интенсивности пусков российских ракет с III квартала

Ранее был перенесен ряд пусков из-за пандемии коронавируса

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Российские ракеты-носители будут стартовать чаще с третьего квартала этого года, сообщил во вторник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В мае с наших космодромов планируем продолжение пусковой кампании. Интенсивность пусков вырастет с третьего квартала текущего года", - написал Рогозин на своей странице в Twitter.

Ранее Роскосмос сообщил в Twitter, что пуск транспортного грузового корабля "Прогресс МС-15" к Международной космической станции запланирован на июль 2020 года. Сейчас, уточнили в госкорпорации, на Байконуре начинаются работы по подготовке к пуску ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая выведет корабль на орбиту.

Ранее из-за пандемии коронавируса был перенесен ряд пусков. В частности, запуски двух спутников ОАЭ и Франции на российской ракете "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане, которые были запланированы на февраль и март, предварительно перенесены сентябрь. Об этом сообщил ранее Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Также с июля этого года на 2022 год был перенесен запуск второго этапа российско-европейской миссии "ЭкзоМарс".

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичКосмос
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