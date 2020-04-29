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Назван диапазон зарплат российских космонавтов

Сумма варьируется от 100 тыс. до 200 тыс. рублей с лишним, рассказал космонавт Сергей Кудь-Сверчков

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков назвал диапазон зарплат, которые получают его летавшие и не летавшие на орбиту коллеги.

"Только прибывшие космонавты, кандидаты в космонавты, которые зачислены в отряд, получают до 100 тыс. рублей", - сказал Кудь-Сверчков во время онлайн-лекториума "Большая перемена".

По его словам, в зависимости от стажа, опыта полетов, ученых степеней и должности космонавты "могут получать от 100 тыс. до 200 тыс. с лишним".

В июне 2019 года исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев во время пресс-конференции сообщил, что размер зарплаты российского космонавта существенно превышает уровень среднего заработка по стране.

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