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Пандемия коронавируса нового типа

Сотрудники ЦПК с подтвержденным коронавирусом не контактировали с новым экипажем МКС

В Центре подготовки космонавтов не сообщили, у скольких сотрудников ЦПК тесты на коронавирус дали положительный результат

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Тесты на коронавирус дали положительный результат у ряда сотрудников подмосковного Центра подготовки космонавтов (ЦПК). При этом ни один из них не контактировал с экипажем новой экспедиции, который сейчас находится на Международной космической станции (МКС), сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ЦПК.

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"По состоянию на 29 апреля есть ряд сотрудников ЦПК с подтвержденным диагнозом [коронавирус]", - сказали в Центре, не уточнив их число.

В пресс-службе также сообщили, что ни один из этих сотрудников не контактировал с улетевшим 9 апреля на Международную космическую станцию экипажем новой экспедиции. На МКС тогда отправились космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Крис Кэссиди.

Корабль "Союз МС-16" с тремя членами экипажа был запущен на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур 9 апреля и в тот же день в автоматическом режиме состыковался с МКС. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее написал в Twitter, что экипаж чувствует себя нормально по окончании расчетного инкубационного периода, в течение которого у них мог проявиться коронавирус. Иванишин, Вагнер и Кэссиди перед полетом более месяца провели на карантине из-за пандемии коронавируса.

Ранее глава Звездного городка Евгений Баришевский написал в Instagram, что по данным на 28 апреля в округе насчитывается 41 зараженный новой коронавирусной инфекцией, из них шесть человек - сотрудники ЦПК.

По данным на 27 апреля, число работников ракетно-космической отрасли, которые заражены коронавирусом, составляло 111 человек, три человека умерли.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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