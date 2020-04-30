Созданием лунного посадочного модуля для NASA займутся SpaceX и Blue Origin

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выбрало три американские компании, которые будут заниматься разработкой и созданием лунного посадочного модуля для высадки астронавтов на поверхность естественного спутника Земли в рамках программы Artemis ("Артемида"). Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении космического ведомства.

Контракты будут заключены с компаниями SpaceX Илона Маска, Blue Origin Джеффа Безоса, а также Dynetics.

"Благодаря заключению этих контрактов Америка движется вперед к последнему шагу, который необходим для высадки астронавтов на Луне в 2024 году", - заявил директор NASA Джеймс Брайденстайн.

NASA весной 2019 года объявило, что новая американская программа освоения Луны получила название Artemis. Она будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает непилотируемый полет установленного на ракету SLS (Space Launch System) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю, он запланирован на вторую половину 2020 года. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту - намечен на 2022 год. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году и отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.