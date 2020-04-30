Индийские космонавты продолжают подготовку в Звездном городке в условиях самоизоляции

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 апреля. /ТАСС/. Индийские кандидаты на пилотируемый космический полет продолжают подготовку в условиях самоизоляции из-за коронавируса в подмосковном Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

Как сообщает в четверг газета The Indian Express, четверо кандидатов в космонавты от Индии полностью здоровы и сейчас готовятся к полету в условиях самоизоляции под постоянным наблюдением врачей Центра. "Они уже прошли примерно четверть программы подготовки к будущему пилотируемому полету, - сообщили изданию в компании "Главкосмос". - Полномасштабное возобновление тренировок станет возможным, как только это позволит ситуация".

По словам источников, самоизоляция индийским кандидатам в космонавты была рекомендована российскими специалистами, которые принимают все необходимые меры для защиты их здоровья.

"Индийские кандидаты уже успешно сдали экзамены на знание бортовых систем транспортного пилотируемого космического корабля "Союз" и сейчас индивидуально готовятся к экзамену по теории ручного управления кораблем", - пишет газета.

Программа подготовки индийских кандидатов в космонавты, напоминает The Indian Express, рассчитана на 12 месяцев. В ходе тренировок будет воссоздаваться режим кратковременной невесомости с использованием самолета Ил-76МДК.

Соглашение о подготовке индийских космонавтов был подписан российской компанией "Главкосмос" и Центром пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований 27 июня 2019 года.

После завершения российской части программы обучения индийцы продолжат предполетную подготовку у себя на родине.

Полет первого индийского космического экипажа на ракете GSLV Mk-3 к МКС запланирован на 2022 год.

Первым индийским космонавтом стал Ракеш Шарма. В апреле 1984 года он совершил полет на корабле "Союз Т-11" вместе с Юрием Малышевым и Геннадием Стрекаловым. Все члены советско-индийского космического экипажа были удостоены звания Героя Советского Союза.