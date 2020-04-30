{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Индийские космонавты продолжают подготовку в Звездном городке в условиях самоизоляции

Кандидаты на пилотируемый космический полет уже успешно сдали экзамены на знание бортовых систем космического корабля "Союз"

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 апреля. /ТАСС/. Индийские кандидаты на пилотируемый космический полет продолжают подготовку в условиях самоизоляции из-за коронавируса в подмосковном Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

Как сообщает в четверг газета The Indian Express, четверо кандидатов в космонавты от Индии полностью здоровы и сейчас готовятся к полету в условиях самоизоляции под постоянным наблюдением врачей Центра. "Они уже прошли примерно четверть программы подготовки к будущему пилотируемому полету, - сообщили изданию в компании "Главкосмос". - Полномасштабное возобновление тренировок станет возможным, как только это позволит ситуация".

По словам источников, самоизоляция индийским кандидатам в космонавты была рекомендована российскими специалистами, которые принимают все необходимые меры для защиты их здоровья.

"Индийские кандидаты уже успешно сдали экзамены на знание бортовых систем транспортного пилотируемого космического корабля "Союз" и сейчас индивидуально готовятся к экзамену по теории ручного управления кораблем", - пишет газета.

Программа подготовки индийских кандидатов в космонавты, напоминает The Indian Express, рассчитана на 12 месяцев. В ходе тренировок будет воссоздаваться режим кратковременной невесомости с использованием самолета Ил-76МДК.

Соглашение о подготовке индийских космонавтов был подписан российской компанией "Главкосмос" и Центром пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований 27 июня 2019 года.

После завершения российской части программы обучения индийцы продолжат предполетную подготовку у себя на родине.

Полет первого индийского космического экипажа на ракете GSLV Mk-3 к МКС запланирован на 2022 год.

Первым индийским космонавтом стал Ракеш Шарма. В апреле 1984 года он совершил полет на корабле "Союз Т-11" вместе с Юрием Малышевым и Геннадием Стрекаловым. Все члены советско-индийского космического экипажа были удостоены звания Героя Советского Союза.

Теги
Индия
Реклама на ТАСС
Директор NASA сообщил, что США для высадки на Луне в 2024 году не нужна станция Gateway
Маловероятно, что ее будут использовать для миссии, отметил Джеймс Брайденстайн
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС