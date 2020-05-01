NASA намеревается приобрести место на российском корабле "Союз"

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. NASA близко к выработке соглашения с российскими партнерами по вопросу о приобретении места на российском космическом корабле "Союз", который должен быть запущен в октябре к Международной космической станции. Об этом заявил в пятницу на брифинге директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн. Брифинг был посвящен предстоящему 27 мая запуску пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС).

"Я знаю, что наши представители ведут переговоры по поводу следующего запуска "Союза", намеченного на октябрь, - сообщил директор NASA. - Мы работаем над этим вопросом и очень близки к выработке соглашения. Думаю, в ближайшие дни оно будет подписано, и это, конечно, очень позитивно: мы хотим, чтобы наши связи в том, что касается исследования космоса, оставались прочными и чтобы наступил день, когда российские космонавты смогут летать на американских ракетах, а американские астронавты - на российских".

"Половина Международной космической станции принадлежит России, и мы стремимся к тому, чтобы и мы, и они имели постоянный доступ к станции, и для этого мы должны иметь доступ к кораблям друг друга, - продолжал он. - Мы ведем переговоры по поводу предстоящего в октябре пуска, мы очень близки к выработке соглашения. Что касается наших дальнейших отношений, то они, вероятно, будут предусматривать не обмен денежными средствами, а услугами и такое партнерство мы ценим".

Затронув вопрос о возможности приобретения второго места на российском "Союзе", директор NASA отметил, что решение будет принято после предстоящего в мае полета Crew Dragon и изучения ситуации.

Возобновление пилотируемых запусков

По словам Джима Брайденстайна, предстоящий полет Crew Dragon, который 27 мая будут пилотировать астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен, "станет началом новой эры". "США не запускали своих ракет со своими астронавтами со своей территории на протяжении девяти лет, - напомнил он. - Теперь мы сможем доставлять экипажи на МКС". После возобновления пилотируемых полетов, добавил он, "мы в недалеком будущем направимся к Луне, а потом и к Марсу".

Корабль Crew Dragon представляет собой модификацию грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. В автоматическом режиме этот корабль был отправлен к станции с помощью ракеты-носителя Falcon 9 2 марта и пристыковался к ней на следующий день.

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами".

Помимо SpaceX, свой корабль - CST-100 Starliner - разработала корпорация Boeing. Он был впервые запущен 20 декабря в беспилотном режиме к МКС с авиабазы на мысе Канаверал в штате Флорида с помощью ракеты-носителя Atlas V. Стыковка со станцией планировалась на 22 декабря, однако в ходе полета возникла нештатная ситуация, вызванная сбоем в системе подсчета полетного времени. В итоге корабль было решено вернуть на Землю.

Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.