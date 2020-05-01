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Пандемия коронавируса нового типа

Экипаж Crew Dragon пройдет карантин перед полетом на МКС

Заместитель руководителя программы пилотируемых коммерческих полетов Стив Стич сообщил, что старт корабля намечен на 27 мая, а карантин для Дагласа Харли и Роберта Бенкена начнется, вероятно, 16 мая

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен пройдут карантин перед запланированным на 27 мая запуском пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX. Об этом заявил в пятницу на брифинге, транслировавшемся на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), заместитель руководителя программы пилотируемых коммерческих полетов Стив Стич.

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"Ситуация с коронавирусом сохраняется уже на протяжении нескольких месяцев, и мы предпринимаем меры для того, чтобы обезопасить экипаж, - отметил он. - Старт намечен на 27 мая, а карантин для членов экипажа начнется, вероятно, 16 мая. Сейчас значительная часть предполетной подготовки осуществляется в дистанционном режиме, а те, кто контактирует с астронавтами, применяют защитные средства".

Старт намечен на 16:32 по времени восточного побережья США (23:32 мск) 27 мая, и в ходе полета к МКС запланирован целый ряд экспериментов. Как сообщил в этой связи руководитель программы полета, получившего наименование DEMO-2 Зеб Сковилл, стыковка корабля с Международной космической станцией намечена на 28 мая. "На последнем этапе сближения со станцией, когда до касания останется около 400 метров, экипаж корабля осуществит проверку возможностей ручного управления, - сообщил он. - После этой проверки процесс стыковки будет осуществляться по командам с Земли, и окончательное решение о стыковке будет принято в момент, когда корабль будет находиться в 20 метрах от стыковочного узла".

Через двое суток корабль отстыкуется от МКС в автоматическом режиме и совершит посадку в Атлантическом океане у побережья Флориды. Представитель компании SpaceX Бенджи Рид сообщил в ходе брифинга, что в пятницу должно состояться последнее, 27-е по счету испытание парашютной системы Mark-3, которая будет использована при посадке Crew Dragon. Он напомнил, что в январе была успешно испытана система спасения экипажа корабля на случай неполадок при старте ракеты-носителя. По его словам, после приводнения корабля у побережья Флориды "экипаж будет поднят на борту спасательного судна менее чем через час после посадки".

Crew Dragon - модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. В автоматическом режиме этот корабль был отправлен к станции с помощью ракеты-носителя Falcon-9 2 марта и пристыковался к ней на следующий день. Этот полет получил обозначение DEMO-1.

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.

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СШАПандемия коронавируса нового типа
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