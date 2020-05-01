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Virgin Galactic объявила о первом испытании нового космолета в небе над Нью-Мексико

Unity серии SpaceShipTwo отделился от самолета-разгонщика Eve на высоте 15,2 км и совершил планирующий полет, приземлившись в космопорте

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Компания Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона в пятницу провела первое летное испытание в небе над штатом Нью-Мексико космолета Unity серии SpaceShipTwo. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Virgin Galactic.

"В Нью-Мексико сегодня состоялся первый сольный полет Unity, который стал важной вехой в серии испытаний в рамках подготовки к коммерческой эксплуатации", - говорится в сообщении. Unity стартовал на высоте 15,2 км, отделившись от самолета-разгонщика Eve, и совершил планирующий полет, приземлившись в космопорте в Нью-Мексико. Аппарат развил скорость в 0,7 Маха.

Самолетом-разгонщиком управляли Майкл Масукки и Келли Латимер. Они и остальные участники испытаний соблюдали меры, призванные не допустить у них возникновения заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, отметила Virgin Galactic.

Космолеты серии SpaceShipTwo разрабатывались для выполнения регулярных туристических суборбитальных полетов. К 2023 году планируется построить пять таких аппаратов, сообщил в январе телеканалу CNBC генеральный директор Virgin Galactic Джордж Уайтсайдс. В ноябре прошлого года компания объявила о планах начать регулярные туристические суборбитальные полеты в середине 2020 года и стать рентабельным предприятием к 2021 году.

Unity стартует на высоте 16 км, отделяясь от самолета-разгонщика, проводит в полете более двух часов и способен брать на борт до шести пассажиров. Им представляется возможность увидеть Землю с высоты 100 км и испытать состояние невесомости в течение нескольких минут.

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США
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