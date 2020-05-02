{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экипаж Crew Dragon перед полетом к МКС побывал в Звездном городке

Старт корабля намечен на 27 мая

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /ТАСС/. Астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен в рамках подготовки к запланированному на 27 мая запуску пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции побывали в России в Звездном городке. Об этом Бенкен сообщил в пятницу на брифинге, транслировавшемся на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

На эту тему

"Мы совершили поездку в Звездный городок в России, - отметил он. - Мы также знакомы с особенностями канадского дистанционного манипулятора Canadarm 2. Мы поддерживаем контакты со всеми международными партнерами".

По словам Харли, полет к МКС займет, вероятно, более 15 часов. "После старта мы проверим скафандры, подготовимся к началу операций на орбите. У нас запланирован прием пищи, а также сон. А на следующее утро мы вновь проверим скафандры и начнем подготовку к стыковке с МКС, - сообщил он. - Перед стыковкой мы опробуем систему ручного управления кораблем и незадолго до полудня состыкуемся с МКС".

Он отметил, что для управления системами корабля используются сенсорные экраны. "Эта система значительно отличается от той, что существовала на кораблях Space Shuttle, - добавил он. - Она требует очень продуманных действий".

Старт корабля намечен на 27 мая на 16:32 по времени восточного побережья США (23:32 мск), а стыковка - на 28 мая.

Crew Dragon - модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. В автоматическом режиме этот корабль был отправлен к станции с помощью ракеты-носителя Falcon-9 2 марта и пристыковался к ней на следующий день.

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.

Теги
СШАРоссия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Экипаж Crew Dragon пройдет карантин перед полетом на МКС
Заместитель руководителя программы пилотируемых коммерческих полетов Стив Стич сообщил, что старт корабля намечен на 27 мая, а карантин для Дагласа Харли и Роберта Бенкена начнется, вероятно, 16 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС