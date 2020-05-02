Оставшиеся специалисты Роскосмоса вернулись с закрытого из-за пандемии космодрома Куру

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Оставшиеся специалисты Роскосмоса, выполнившие все задачи на космодроме Куру во Французской Гвиане, вернулись в Москву. Об этом говорится в сообщении Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), распространенном в субботу.

"Самолет с последней группой сотрудников предприятия и его филиалов НИИСК, КБ "Мотор" и ЦО КРТ приземлился в аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении.

В ЦЭНКИ отметили, что теперь все сотрудники пройдут обязательный двухнедельный карантин. "Все они [специалисты] в настоящий момент чувствуют себя хорошо", - добавили в пресс-службе.

Восемь специалистов АО "ЦЭНКИ" (входит в Роскосмос) и филиалов - Научно-исследовательского института стартовых комплексов имени В.П. Бармина" (НИИСК), КБ "Мотор" и Центра обеспечения компонентов ракетного топлива (ЦО КРТ) - ранее завершили работы по приведению в исходное состояние и нейтрализации комплекта средств заправки на заправочной станции.

Все работы на космодроме Куру прекращены из-за пандемии коронавируса. Такие меры, отметили ранее в Гвианском космическом центре, призваны защитить здоровье сотрудников и местного населения, а также обеспечить безопасность, необходимую для подготовки к запланированным пускам. В конце апреля исполнительный директор Arianespace Стефан Исраэль сообщил о подготовке компании к возобновлению подготовки к двум запускам с космодрома Куру с помощью ракет-носителей Vega и Ariane 5.

В конце марта около 250 специалистов Роскосмоса улетели с космодрома Куру во Французской Гвиане из-за его временного закрытия на фоне пандемии коронавируса. 25 апреля в Россию из Французской Гвианы прилетели еще девять сотрудников НПО им. С.А. Лавочкина, сейчас они находятся на карантине.