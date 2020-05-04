Космическая обсерватория "Спектр-РГ" осмотрела три четверти неба

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Космическая обсерватория "Спектр-РГ", которая работает в районе точки Лагранжа L2, осмотрела три четверти неба. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в понедельник.

"4 мая 2020 года пройдена очередная знаковая отметка - осмотрены три четверти всего неба", - говорится в сообщении.

Обзор в жестких рентгеновских лучах ведется в течение пяти месяцев. Карта трех четвертей неба в галактических координатах получена с помощью российского телескопа ART-XC, установленного на "Спектре-РГ" в диапазоне энергий 4-12 кэВ. Завершить обзор ученые планируют в июне 2020 года.

"Ученые Института космических исследований Российской академии наук в ежедневном режиме обрабатывают данные, поступающие с орбиты на антенны дальней космической связи (в России, Испании и Аргентине), исследуют ранее известные и открывают новые рентгеновские источники в разных участках неба", - отметили в пресс-службе.

Специалисты отмечают повышенную концентрацию источников в центральной области и плоскости Млечного Пути и в районе полюсов эклиптики. "Последнее связано с тем, что именно в этих полюсах (два "узла" на представленной карте) пересекаются большие круги, прочерчиваемые на небе телескопом ART-XC, что позволяет заглянуть в более далекую Вселенную в этих участках неба", - пояснили в Роскосмосе.

Проект "Спектр-РГ"

"Спектр-РГ" - совместный российско-германский проект. Обсерватория будет сканировать небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением. Она была выведена в космос в июле 2019 года, а в конце октября прошлого года успешно достигла рабочей орбиты, расположенной в точке L2.

Это второй аппарат из линейки "Спектров", который должен занять место "Спектра-Р" (его миссия будет завершена в конце мая) в статусе единственного российского научно-космического проекта. На его борту размещено два рентгеновских телескопа: российский ART-XC и германский eROSITA. Запустить подобную обсерваторию планировалось с 1987 года. Обсерватория "Спектр-РГ" должна проработать в космосе не менее 6,5 лет.