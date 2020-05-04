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Запуск очередных 60 спутников системы Starlink перенесли на неопределенный срок

Причины переноса не уточняются

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Американская компания SpaceX отложила намеченный на 7 мая очередной запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink. Об этом сообщает новостной портал spaceflightnow.com.

Решение о переносе было принято 1 мая. Запуск по-прежнему планируется с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, однако сроки, когда он состоится, не определены. Причины задержки портал не уточняет.

Сеть Starlink предназначена для предоставления пользователям по всей планете доступа к интернету за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Как планируется, эта система связи будет повсеместно, в том числе в труднодоступных и малонаселенных районах, обеспечивать широкополосный доступ к интернету на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре того же года на орбиту была доставлена вторая группа аппаратов Starlink, третья, четвертая и пятая - в январе и феврале этого года. Последний на данный момент запуск состоялся 22 апреля.

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