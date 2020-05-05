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"Спутникс" запустит в космос малый аппарат Саудовской Аравии в 2020 году

Всего на орбиту отправятся пять спутников российской компании, два из них - в интересах других стран

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Российская частная компания "Спутникс", которая производит малые космические аппараты, планирует запустить на орбиту в четвертом квартале 2020 года пять спутников, один из них - в интересах Саудовской Аравии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"На 2020 год у нас в планах запуск пяти спутников", - отметили в компании, отметив, что выведены они будут в качестве попутной нагрузки в четвертом квартале с космодрома Байконур.

Два аппарата, пояснили в "Спутниксе", отправятся на орбиту в интересах других стран. "Один КА (космический аппарат - прим. ТАСС) - образовательный спутник формата Cubesat 1U (10 на 10 см - прим. ТАСС) для заказчика из Саудовской Аравии", - сказали в пресс-службе.

Еще один аппарат - первый спутник Туниса Challenge One формата Cubesat 3U (10 на 10 на 30 см), предназначенный для интернета вещей. "Спутникс" делает для него платформу, а тунисская сторона - полезную нагрузку. В будущем планируется развернуть в космосе группировку из 30 таких аппаратов.

Спутники зондирования Земли

Также будет запущено три спутника дистанционного зондирования Земли. В частности, аппарат "Зоркий" формата Cubesat 6U (10 на 20 на 30 см) для снимков с разрешением около 15 м.

Еще два спутника "НИУ ВШЭ - ДЗЗ" и "Сириус-ДЗЗ" формата Cubesat 3U смогут фотографировать с разрешением около 50 м. "В создании этих КА участвуют студенты Московского института электроники и математики Высшей школы экономики и школьники в сочинском центре "Сириус", - сказали в "Спутниксе".

Сейчас работа по всем пяти спутникам ведется в штатном режиме, "платформы большинства аппаратов уже собраны, впереди интеграция платформ с полезными нагрузками и испытания собранных КА", добавили в пресс-службе. Все аппараты отправятся на орбиту в четвертом квартале попутно с южнокорейским спутником CAS500-1 с космодрома Байконур на ракете-носителе "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат". Выведение будет обеспечено компанией "Главкосмос пусковые услуги".

Теги
Саудовская АравияКосмос
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