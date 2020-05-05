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Запуск очередных 60 спутников системы Starlink перенесли на 18 мая

SpaceX планировала вывести на орбиту эту группировку микроспутников 4 мая

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Американская компания SpaceX перенесла с 7 на 18 мая запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой 60 микроспутников Starlink. Об этом сообщил во вторник новостной портал Spaceflightnow.com.

Запуск по-прежнему планируется с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Портал не называет причины очередной задержки. SpaceX планировала вывести на орбиту эту группировку микроспутников 4 мая, но пуск был перенесен на 7 мая.

Сеть Starlink предназначена для предоставления пользователям по всей планете доступа к интернету за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Как планируется, эта система связи будет повсеместно, в том числе в труднодоступных и малонаселенных районах, обеспечивать широкополосный доступ к интернету на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре того же года на орбиту доставлена вторая группа аппаратов Starlink, третья, четвертая и пятая - в январе и феврале этого года. Последний на данный момент запуск состоялся 22 апреля.

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