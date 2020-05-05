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Китай завершит строительство своей космической орбитальной станции к 2022 году

Ранее Китай осуществил успешный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-5B" с прототипом пилотируемого космического корабля нового типа и прототипом грузовой возвращаемой капсулы

ПЕКИН, 5 мая. /ТАСС/. Китай осуществит 12 миссий для завершения строительства космической орбитальной станции к 2022 году. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил помощник руководителя Управления программы космических пилотируемых полетов КНР Цзи Цимин.

"Строительство китайской космической орбитальной станции будет завершено к 2022 году, в общей сложности планируется осуществить 12 миссий", - сказал он.

Цзи Цимин также отметил, что "после успешного запуска во вторник ракеты-носителя Long March-5B ("Великий поход-5В", "Чанчжэн-5-Би") с прототипом пилотируемого космического корабля, на орбиту будут запущены базовый модуль космической станции, а также два экспериментальных модуля "Вэньтянь" и "Мэньтянь", что станет основой будущей космической орбитальной станции".

Во вторник в 18:00 по местному времени (13:00 мск) Китай осуществил успешный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-5B" с прототипом пилотируемого космического корабля нового типа и прототипом грузовой возвращаемой капсулы. Через 488 секунд полезная нагрузка отсоединилась от ракеты-носителя и вышла на заданную орбиту, миссия была признана успешной. Согласно плану, "Чанчжэн-5B" будет использована для вывода на низкую околоземную орбиту базового модуля китайской космической орбитальной станции.

Ракета-носитель "Чанчжэн-5B" является усовершенствованной версией "Чанчжэн-5" - первой китайской космической ракеты тяжелого класса (максимальная грузоподъемность - 25 т).

"Чанчжэн-5B" имеет четыре стартовых ускорителя диаметром 3,35 м каждый. В качестве горючего используется нетоксичное топливо на основе жидкого водорода, керосина и жидкого кислорода. Ее длина достигает 53,7 м, диаметр порядка 5 м. Стартовая масса ракеты составляет 849 тонн, а грузоподъемность при запуске на низкую околоземную орбиту - 22 тонны.

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