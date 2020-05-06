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Reuters: США готовят международное соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России

Вашингтон планирует начать переговоры по этому вопросу с Канадой, Японией, государствами ЕС и с ОАЭ
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ВАШИНГТОН, 6 мая. /ТАСС/. Американская администрация готовит проект нового международного соглашения о добыче ресурсов на Луне, к которому они планируют подключить ряд государств-партнеров, в число которых не будет на первом этапе входить Россия. Об этом сообщает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с процессом подготовки документа.

Договор должен получить название Artemis Accords ("Соглашения Артемиды") в честь американской лунной программы Artemis ("Артемида"). Он будет предусматривать создание "зон безопасности" вокруг будущих баз на Луне для "предотвращения ущерба или вмешательства со стороны стран-конкурентов или компаний, работающих в непосредственной близости", отмечает агентство. В нем также будут прописаны правила в рамках международного законодательства, которые позволят компаниям, ведущим добычу на Луне, устанавливать права собственности над этими ресурсами.

Проект пока не был представлен союзникам США, однако в ближайшие несколько недель Вашингтон планирует официально начать переговоры с такими странами, как Канада, Япония и государства ЕС, а также с Объединенными Арабскими Эмиратами.

При этом, по информации источников Рейтер, России на первоначальном этапе среди партнеров не будет, в том числе из-за позиции Пентагона. Американское военное ведомство, согласно этим данным, якобы обеспокоено "угрожающими" маневрами российских спутников, поэтому выступает против подключения к проекту Москвы.

Источники заявили агентству Рейтер, что речь не идет об установлении США и их союзниками суверенитета над какими-либо территориями на Луне. "Это не какие-то территориальные претензии", - заявил источник, говоривший на условиях анонимности. "Идея заключается в том, что, если вы приблизитесь к району, где кто-то ведет деятельность, и они объявили об установлении вокруг него зоны безопасности, вам нужно будет заранее установить с ними контакт, провести консультации и решить, как вы можете обеспечить безопасность для всех", - отметил он.

Весной 2019 года НАСА анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них - Artemis 1 - предусматривает непилотируемый полет установленного на ракету Space Launch System (SLS, "Спейс лонч систем") корабля Orion ("Орион") вокруг Луны и его возвращение на Землю, он запланирован на вторую половину 2020 года. Второй этап - Artemis 2 - предусматривает облет естественного спутника Земли с экипажем на борту, он намечен на 2022 год. На третьем этапе миссии - Artemis 3 - НАСА рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.

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