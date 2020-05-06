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Российская компания ведет переговоры с шестью странами о запуске спутников

В компании "Спутникс" уточнили, что речь идет о спутниках дистанционного зондирования Земли, технологичных и образовательных аппаратах

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Российская компания "Спутникс", которая производит малые космические аппараты, ведет переговоры с шестью странами о создании и запуске спутников в их интересах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"На данный момент ведем переговоры по спутниковым проектам с заказчиками уже из шести стран", - сказали в пресс-службе, не уточнив, о каких государствах идет речь.

С некоторыми из них уже подписано соглашение о сотрудничестве. "Обсуждаем запуски в 2021 и 2022 годах", - добавили в компании. Речь идет о спутниках дистанционного зондирования Земли, технологичных и образовательных аппаратах.

В 2020 году "Спутникс" планирует отправить на орбиту пять спутников. Два из них будут запущены в интересах других стран - Туниса (для интернета вещей) и Саудовской Аравии (образовательный аппарат).

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Россия
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