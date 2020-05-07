{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РКЦ "Прогресс" готов создать российскую многоразовую ракету

По словам гендиректора ракетно-космического центра Дмитрия Баранова, проработки ракеты на метановом двигателе с многоразовой ступенью ведутся с 2015 года

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" готов приступить к разработке полноценного эскизного проекта ракеты с возвращаемой ступенью. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"С учетом накопленного на сегодняшний день опыта РКЦ "Прогресс" готов к разработке полномасштабного эскизного проекта на перспективный ракетно-космический комплекс с ракетой-носителем и возвращаемой ступенью", - сказал Баранов.

По словам гендиректора РКЦ, проработки ракеты на метановом двигателе с многоразовой ступенью ведутся с 2015 года. Баранов отметил, что вопрос массового совершенства такого носителя будет решаться "за счет оптимального распределения силовых элементов в конструкции ступени".

"Кроме того, массовое совершенство ступени в большей степени зависит от параметров двигательной установки - в этой части специалисты РКЦ "Прогресс" активно работают с разработчиком перспективного кислород-метанового двигателя", - подчеркнул гендиректор предприятия.

При этом в верхних ступенях РКЦ "Прогресс" в перспективе рассматривает возможность применения композиционных материалов при изготовлении топливных баков.

В ноябре 2019 года исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил ТАСС, что первый старт новой российской ракеты-носителя среднего класса на метане может быть выполнен в 2025 году. РКЦ "Прогресс" проработал компоновку ракеты и варианты стартовых комплексов под нее. Стартовая масса метановой ракеты будет меньше, чем у "Союза-2", а грузоподъемность несколько больше - до 10 тонн на низкую околоземную орбиту при пуске с космодрома Восточный.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
"Прогресс" прорабатывает проект спутника ДЗЗ со сверхвысоким разрешением
Генеральный директор ракетно-космического центра Дмитрий Баранов рассказал о возможности создания малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли в оптическом диапазоне до 0,4 м и радиолокационного аппарата с разрешением меньше 1 м
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС