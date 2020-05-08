Рогозин посоветовал "Жюль Вернам" подсчитать стоимость поиска драгметаллов на Луне

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин порекомендовал "современным Жюль Вернам" оценить стоимость строительства лунного корабля, ракеты для его запуска и посадки на Луну, поиска там драгоценных металлов. Так он прокомментировал высказывания заведующего отделом исследования Луны и планет Государственного астрономического института Штернберга МГУ Владислава Шевченко.

Шевченко ранее сообщил, что главной целью для коммерческих компаний, готовых добывать полезные ископаемые на Луне, станут драгоценные и цветные металлы, упавшие на ее поверхность вместе с астероидами. По его подсчетам, недавно сформировавшиеся запасы обломков астероидов хранят в себе около миллиарда тонн железа, несколько миллионов тонн никеля, 300 тыс. тонн кобальта и тысячи тонн платины и других драгоценных металлов. Стоимость только последних составляет около $50 млрд.

"А вы не хотите подсчитать, сколько будет стоить разработка проекта сверхмощной ракеты [носителя свержтяжелого класса] и лунного корабля, строительство для них новой стартовой инфраструктуры, организация пуска и посадки на Луну, организация поиска драгоценных и неразведанных запасов ...драгоценных металлов, создание на Луне производств по их добыче и выплавке, старт корабля (кораблей) с Луны к Земле с этой парой слитков золота? Как-то надо посерьезнее обосновывать подобного рода проекты, господа!" - написал Рогозин в четверг на своей странице в Twitter.

По его словам, наличие ценных источников топлива и материалов может понадобиться для обеспечения долговременного функционирования научной станции на Луне. "Но сначала их придется найти, добыть и превратить в необходимые расходные материалы". Это долгая песня", - отметил глава Роскосмоса.

Рогозин считает, что все это потребует колоссальных средств и еще не существующих технологий. Он напомнил, что в 2021 году запланирован запуск аппарата "Луна-25". "Это лишь самое начало пути. Но при его выборе не стоит рассматривать несостоятельные ни с научной, ни с технологической, ни с финансовой точек зрения идеи. И пусть на меня не обижаются современные "жульверны")", - написал глава Роскосмоса.

Берегите планету

Рогозин подчеркнул, что надо беречь свою Родину, ее природу и планету в целом, а не "бездумно уничтожать ее, сглатывая последние ресурсы и посматривая, кого бы еще ограбить и истощить во Вселенной". "Человечество должно думать о сохранении своего дома. А экспансия в космос нужна для решения иных задач", - написал глава Роскосмоса.

В числе таких задач он назвал проведение фундаментальных исследований происхождения Вселенной, жизни и нашей цивилизации. Также, по его мнению, речь идет и о защите планеты от опасного сближения с "непрошенными гостями" из космоса - астероидами и крупными метеоритами. Кроме того, необходимо создавать новое качество жизни на Земле за счет космических сервисов, считает Рогозин.

"Лунные" планы США

Месяц назад президент США Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым Вашингтон официально допустил добычу различных металлов и прочих ценных минеральных ресурсов на Луне, в том числе в рамках поздних фаз развития программы Artemis.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что американская администрация готовит проект нового международного соглашения о добыче ресурсов на Луне, к которому они планируют подключить ряд государств-партнеров, в число которых не будет на первом этапе входить Россия.

Договор будет предусматривать создание "зон безопасности" вокруг будущих баз на Луне для "предотвращения ущерба или вмешательства со стороны стран-конкурентов или компаний, работающих в непосредственной близости", отмечает агентство. В нем также будут прописаны правила в рамках международного законодательства, которые позволят компаниям, ведущим добычу на Луне, устанавливать права собственности над этими ресурсами.

Шевченко высказал мнение, что если эти планы США будут реализованы, то первые космические "шахтеры" сосредоточат свои усилия не на разработке недр Луны, а на сборе тех ценных металлов, которые попали на ее поверхность из космоса в результате падения достаточно крупных астероидов.