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75-летие Победы

Космонавты с МКС поздравили ветеранов с Днем Победы

Анатолий Иванишин и Иван Вагнер отметили, что с благодарностью вспоминают всех, кто в борьбе за Победу отдал все

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили ветеранов и всех россиян с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

"Сегодня, 9 мая 2020 года, исполняется 75 лет Великой Победе над фашизмом. Мы, космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, с благодарностью вспоминаем всех, кто в борьбе за эту Победу отдал все", - сказал Иванишин на видео, размещенном на канале Роскосмоса в YouTube.

'Роскосмос/YouTube'

В свою очередь Вагнер отметил, что многие жители планеты столкнулись с горем и потерями во время войны, поэтому 9 мая 1945 года "радость Победы была искренней и объединила многие народы".

"Сегодня мы должны делать все, чтобы новые поколения жили без войн, сохраняя мир на нашей планете", - подчеркнул он.

В этом году Роскосмос провел акцию "Бессмертный полк на МКС". Для участия в ней нужно было отправить информацию о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне, и их фотографии сообществу "Роскосмос" во "ВКонтакте". 25 апреля на космическом грузовом корабле "Прогресс МС-14" эти данные были доставлены на Международную космическую станцию. Корабль был выведен на орбиту на ракете "Союз-2.1а", получившей название ракета Победы.

В этом году все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы перенесены в связи с пандемией коронавируса. В частности, военный парад на Красной площади пройдет позже, а акция "Бессмертный полк" проходит в онлайн-режиме.

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Космос75-летие Победы
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