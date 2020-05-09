В космосе впервые прошла акция "Бессмертный полк на МКС"

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Акция "Бессмертный полк на МКС" впервые прошла для всех желающих на Международной космической станции (МКС). Фотографии с родными и близкими участников показали на орбите российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

Для участия в акции нужно было отправить информацию о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне, и их фотографии сообществу "Роскосмос" во "ВКонтакте". 25 апреля на грузовом корабле "Прогресс МС-14" эти данные были доставлены на МКС.

"Чтобы увековечить память всех, кто добывал эту победу для нас, Роскосмос запустил акцию "Бессмертный полк на МКС". Спасибо всем, кто откликнулся", - сказал Иванишин в видео, размещенном на странице госкорпорации в Facebook.

По словам космонавтов, они получили множество слов благодарности и несколько сотен историй о подвигах родных и близких участников акции. "Мы гордимся вашими героями, пусть вся страна увидит их и узнает их имена", - подчеркнул Вагнер.

Космонавты поздравили всех ветеранов и россиян с праздником и призвали не грустить из-за переноса парада Победы и шествия "Бессмертного полка". "Ведь мы все так же гордимся подвигом наших предков, все так же благодарны им за мирное небо", - отметил Иванишин.

9 мая исполняется 75 лет Победе в Великой Отечественной войне. В этом году все массовые мероприятия перенесены в связи с пандемией коронавируса. В частности, военный парад на Красной площади пройдет позже, а акция "Бессмертный полк" проходит в онлайн-режиме.