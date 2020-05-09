{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

В космосе впервые прошла акция "Бессмертный полк на МКС"

Фотографии с родными и близкими участников показали российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Акция "Бессмертный полк на МКС" впервые прошла для всех желающих на Международной космической станции (МКС). Фотографии с родными и близкими участников показали на орбите российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

На эту тему
В России отмечают 75-летие Победы. Онлайн

Для участия в акции нужно было отправить информацию о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне, и их фотографии сообществу "Роскосмос" во "ВКонтакте". 25 апреля на грузовом корабле "Прогресс МС-14" эти данные были доставлены на МКС.

"Чтобы увековечить память всех, кто добывал эту победу для нас, Роскосмос запустил акцию "Бессмертный полк на МКС". Спасибо всем, кто откликнулся", - сказал Иванишин в видео, размещенном на странице госкорпорации в Facebook.

По словам космонавтов, они получили множество слов благодарности и несколько сотен историй о подвигах родных и близких участников акции. "Мы гордимся вашими героями, пусть вся страна увидит их и узнает их имена", - подчеркнул Вагнер.

Космонавты поздравили всех ветеранов и россиян с праздником и призвали не грустить из-за переноса парада Победы и шествия "Бессмертного полка". "Ведь мы все так же гордимся подвигом наших предков, все так же благодарны им за мирное небо", - отметил Иванишин.

9 мая исполняется 75 лет Победе в Великой Отечественной войне. В этом году все массовые мероприятия перенесены в связи с пандемией коронавируса. В частности, военный парад на Красной площади пройдет позже, а акция "Бессмертный полк" проходит в онлайн-режиме.

Теги
Россия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Космонавты с МКС поздравили ветеранов с Днем Победы
Анатолий Иванишин и Иван Вагнер отметили, что с благодарностью вспоминают всех, кто в борьбе за Победу отдал все
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС