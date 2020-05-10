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ВВС США сообщили о разрушении в космосе топливного бака разгонного блока "Фрегат"

По их данным, ничто не указывает, что разрушение произошло из-за столкновения с другим объектом
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" Юрий Смитюк/TACC
Описание
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат"
© Юрий Смитюк/TACC

ТАСС, 10 мая. Топливный бак российского разгонного блока "Фрегат" разрушился в космосе, сообщила в субботу 18-я эскадрилья по контролю космического пространства ВВС США.

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"18-я эскадрилья по контролю космического пространства подтвердила разрушение бака "Фрегат" 8 мая 2020 года между 04:02 и 05:51 UTC (07:02 и 08:51 мск). Отслеживаем 65 его обломков, ничто не указывает, что [разрушение] произошло из-за столкновения [с другим объектом]", - говорится в сообщении эскадрильи в Twitter.

Универсальный разгонный блок "Фрегат" был разработан в 1990-х годах Научно-производственным объединением им. С. А. Лавочкина (НПО Лавочкина; г. Химки, Московская обл.) на основе двигательной установки автоматической межпланетной станции "Фобос" (создана дочерним предприятием НПО - Научно-исследовательским центром им. Г. Н. Бабакина, г. Химки; всего было запущено два аппарата в 1988 году).

Помимо базового блока, включая его модернизированную версию "Фрегат-М", были также созданы модификации "Фрегат-СБ" и "Фрегат-МТ". Разгонные блоки используются в составе ракет-носителей как дополнительная ступень. Они обеспечивают выведение космических аппаратов на широкий спектр околоземных орбит, а также на межпланетные траектории. В настоящее время "Фрегат-М" применяется для запусков с ракетами среднего класса семейства "Союз" самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" с космодромов Байконур (арендуется Россией у Казахстана), Плесецк (Архангельская обл.) и Восточный (Амурская обл.).

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