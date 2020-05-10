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В Роскосмосе подтвердили разрушение баков разгонного блока "Фрегат-СБ" на орбите

Сейчас идет уточнение количества и параметров орбит обнаруженных фрагментов, подчеркнули в госкорпорации
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. ЦНИИмаш, головной научный институт Роскосмоса, подтвердил разрушение на орбите Земли сбрасываемых баков разгонного блока "Фрегат-СБ". Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Роскосмоса.

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"По сообщению ЦНИИмаш, на основе анализа измерительной информации автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве подтверждено разрушение сбрасываемого блока баков разгонного блока "Фрегат-СБ", - отметили в госкорпорации.

В Роскосмосе пояснили, что этот разгонный блок использовался при выводе на орбиту астрофизического спутника "Спектр-Р" в 2011 году. Сейчас идет "детальный сбор измерительной информации, уточнение количества и параметров орбит обнаруженных фрагментов и анализ их достоверности", подчеркнули в Роскосмосе.

По информации госкорпорации, разрушение сбрасываемых баков произошло 8 мая в интервале времени 8:00-9:00 ДМВ в акватории Индийского океана. В этот момент они находились на орбите с параметрами 3606 км на 422 км.

В субботу 18-я эскадрилья по контролю космического пространства ВВС США сообщила о разрушении топливного бака российского разгонного блока "Фрегат" в космосе. На данный момент ничто не указывает, что разрушение произошло из-за столкновения с другим объектом", подчеркнули американские военные. Всего они отследили 65 обломков.

Универсальный разгонный блок "Фрегат" был разработан в 1990-х годах. Научно-производственным объединением им. С. А. Лавочкина (НПО Лавочкина; г. Химки, Московская обл.). Помимо базового блока, включая его модернизированную версию "Фрегат-М", были также созданы модификации "Фрегат-СБ" и "Фрегат-МТ". Разгонные блоки используются в составе ракет-носителей как дополнительная ступень. Они обеспечивают выведение космических аппаратов на широкий спектр околоземных орбит, а также на межпланетные траектории.

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Россия
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ВВС США сообщили о разрушении в космосе топливного бака разгонного блока "Фрегат"
По их данным, ничто не указывает, что разрушение произошло из-за столкновения с другим объектом
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