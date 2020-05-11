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Пандемия коронавируса нового типа

Роскосмос наращивает темпы строительства Восточного

Как сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин, заразившихся вирусом на стройке нет

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Роскосмос начал наращивать темпы строительства стартового комплекса под ракету-носитель "Ангара". Сейчас на стройке нет зараженных новой коронавирусной инфекцией, сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Строительные работы на космодроме Восточный идут с наращиванием темпов <…> Заболевших благодаря принятым жестким мерам изоляции стройки и строительного городка нет", - написал Рогозин на своей странице в Twitter.

По словам главы Роскосмоса, стройка во время пандемии "не прерывалась ни на час". Рогозин также рассказал, что в понедельник вылетает на Восточный, чтобы принять очередной этап работ.

Сообщение в Twitter сопровождается видео, на котором показано бетонирование стартового стола, которое сейчас ведется на космодроме. Ранее Рогозин сообщил о планах создать "запас прочности" в графике строительства стартового комплекса под "Ангару".

Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующую инфраструктуру. Рытье котлована для пускового комплекса началось в июне 2019 года. Предполагается, что строительство второй очереди завершится в конце 2022 года.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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