Роскосмос наращивает темпы строительства Восточного

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Роскосмос начал наращивать темпы строительства стартового комплекса под ракету-носитель "Ангара". Сейчас на стройке нет зараженных новой коронавирусной инфекцией, сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Строительные работы на космодроме #Восточный идут с наращиванием темпов. Стройка весь этот период не прерывалась ни на час. Заболевших благодаря принятым жёстким мерам изоляции стройки и строительного городка нет. pic.twitter.com/MKCV9rGm2n

"Строительные работы на космодроме Восточный идут с наращиванием темпов <…> Заболевших благодаря принятым жестким мерам изоляции стройки и строительного городка нет", - написал Рогозин на своей странице в Twitter.

По словам главы Роскосмоса, стройка во время пандемии "не прерывалась ни на час". Рогозин также рассказал, что в понедельник вылетает на Восточный, чтобы принять очередной этап работ.

Сообщение в Twitter сопровождается видео, на котором показано бетонирование стартового стола, которое сейчас ведется на космодроме. Ранее Рогозин сообщил о планах создать "запас прочности" в графике строительства стартового комплекса под "Ангару".

Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующую инфраструктуру. Рытье котлована для пускового комплекса началось в июне 2019 года. Предполагается, что строительство второй очереди завершится в конце 2022 года.