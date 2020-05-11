Пусковой стол под "Ангару" на космодроме Восточном начнут монтировать 1 сентября

"1 сентября 2020 года начало работ по монтажу пускового стола", - говорится в ролике.

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Работы по монтажу пускового стола под ракету-носитель "Ангара" начнутся на космодроме Восточном 1 сентября. Об этом говорится в видеосюжете Роскосмоса, размещенном на странице госкорпорации в Twitter.

#Восточный — главная космическая гавань России К настоящему времени уже полностью функционирует стартовый комплекс для ракет «Союз-2», а в 2019 году началось строительство второй очереди космодрома — стартового комплекса для ракет-носителей #Ангара . Первый пуск — в 2023 году! pic.twitter.com/oySoDYOWAV

В видеосюжете также уточняется, что на май 2020 года запланирована прокладка сетей и установка оборудования в будущем командном пункте.

В марте в Роскосмосе сообщали ТАСС, что разработка котлована под стартовый стол близится к концу. На тот момент работы были выполнены более чем на 90%. Параллельно шло поэтапное бетонирование.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что во время пандемии строительство второй очереди на Восточном не прерывалось ни на час.

Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующую инфраструктуру. Рытье котлована для пускового комплекса началось в июне 2019 года. Предполагается, что строительство второй очереди завершится в конце 2022 года.