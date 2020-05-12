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Китай успешно вывел на орбиту два спутника связи

Этот запуск стал для ракет-носителей "Куайчжоу-1A" девятым по счету

ПЕКИН, 12 мая. /ТАСС/. Китайская ракета-носитель "Куайчжоу-1A" (KZ-1A) успешно вывела во вторник на заданные орбиты два спутника серии "Синъюнь-2". Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, запуск произошел с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу) в 09:16 по местному времени (04:16 мск). Эти спутники являются коммерческими аппаратами, которые будут использоваться для развертывания космического компонента связи для проектов в сфере интернета вещей и тестирования технологии лазерной межспутниковой связи.

Нынешний запуск является для ракет-носителей "Куайчжоу-1A" девятым по счету.

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Китай
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