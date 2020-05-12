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Роскосмос: сигналы внеземных цивилизаций уже сегодня могут поступать на Землю

Как отметил представитель госкорпорации Александр Блошенко, нельзя точно быть уверенным, что Вселенная однозначно "молчит"

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Сигналы внеземных цивилизаций могут уже сейчас поступать на Землю: есть вероятность, что человечество просто не понимает их принцип. Такое мнение высказал в интервью ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

По его словам, точно быть уверенным, что Вселенная однозначно "молчит", нельзя, хотя искусственных сигналов из Вселенной сегодня не регистрируется. "Вполне возможно, что через Землю проходят какие-то сигналы, основанные на неклассических принципах, непонятных нам на сегодняшний день", - сообщил Блошенко.

Исполнительный директор Роскосмоса добавил, что открытие планет у других звездных систем в "обитаемой зоне" косвенно указывает на наличие мест во Вселенной, благоприятных для возникновения жизни. "В настоящее время достоверно известно о существовании примерно 4 тыс. экзопланет [планеты у других звезд]. Однако только в видимой нами части Вселенной расположено более двух триллионов галактик, в каждой из которых могут находиться триллионы планет. И вероятность, что на какой-то из них присутствует жизнь, подобная нашей, достаточно велика", - отметил он.

Блошенко также рассказал, что при исследовании углеродсодержащих метеоритов в их составе обнаруживают вещества, которые в земных условиях являются продуктами жизнедеятельности. В частности, это "организованные элементы" - микроскопические, размером 5-50 мкм, "одноклеточные" образования, часто имеющие явно выраженные двойные стенки, поры, шипы и так далее. Однозначно не доказано, что эти окаменелости принадлежат останкам каких-либо форм внеземной жизни.

Блошенко уточнил, что на сегодняшний день информацией о внеземной высокоорганизованной жизни ученые не располагают.

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