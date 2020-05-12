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Роскосмос считает Марс наиболее выгодной планетой для будущей колонизации

Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко отметил, что колонизация космоса - вопрос выживания человечества и всего живого на Земле

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Роскосмос считает, что Марс, учитывая растущую температуру Солнца, является наиболее предпочтительной планетой в Солнечной системе для будущей колонизации. Об этом сообщил в интервью ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

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"Исследования Солнца показывают, что оно в данный момент нагревается, и температура на Венере и Марсе медленно растет, в том числе поэтому сегодня Марс выглядит, пожалуй, наиболее предпочтительным с точки зрения перспективы терраформирования (создание на планете условий для земной жизни - прим. ТАСС) и колонизации", - отметил Блошенко. Он добавил, что колонизация космоса в сверхдолгосрочной перспективе - вопрос выживания человечества и всего живого на Земле.

Однако, уточнил исполнительный директор, прибывшими с Земли "колонизаторами" Марса в отдаленном будущем смогут стать существа уже, скорее всего, не с нынешними генотипами.

Блошенко сообщил, что госкорпорация "Роскосмос" ведет системные работы по подготовке миссий на Луну и Марс.

Он также рассказал, что на Землю, наряду с Марсом, похожа Венера. Однако на Венере обстановка крайне далека от благоприятной с точки зрения человека. В частности, средняя температура ее поверхности составляет около +470°С (при -63°С на Марсе), а атмосферное давление на поверхности в 90 раз превышает земное. "Потенциально "привлекательные" для колонизации условия на Венере находятся только на высоте 50 - 65 км: здесь атмосфера планеты наиболее похожа на земную по температуре, давлению и газовому составу", - отметил он.

Жизнь на Марсе

По словам Блошенко, есть предположения, что на Марсе на ранних этапах его истории была густая атмосфера и большое количество воды - среда, похожая на современную Землю. Однако за период в несколько сотен миллионов лет эта среда была потеряна. Он добавил, что все проведенные на Марсе и Венере исследования наличия признаков жизни пока не дали положительного результата.

"Возможно, свет на этот вопрос прольет следующий этап совместной российско-европейской миссии "ЭкзоМарс", запуск которой запланирован на 2022 год. Программа предполагает посадку на Марс ровера, оснащенного бурильным устройством, позволяющим проникать в подповерхностный слой Марса, а также миниатюрной лабораторией для поиска следов жизни", - сообщил исполнительный директор Роскосмоса.

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