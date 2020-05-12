{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

МГУ, Роскосмос и Росгидромет создадут систему мониторинга космической погоды

Как сообщили в пресс-службе университета, решение о сотрудничестве было принято по итогам успешного этапа летных испытаний космических аппаратов формата 3U CubeSat "Сократ" и "ВДНХ-80"

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Роскосмос, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и МГУ имени М. В. Ломоносова заключили соглашение и будут совместно создавать систему оперативного мониторинга космической погоды на базе малых космических аппаратов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба МГУ.

"Роскосмос, Росгидромет и Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве с целью создания систем оперативного мониторинга космической погоды на базе малых космических аппаратов типа CubeSat разработки тематического центра МГУ - НИИ ядерной физики имени Д. В. Скобельцына (НИИЯФ МГУ)", - говорится в сообщении.

Решение о сотрудничестве, как отметили в пресс-службе, было принято по итогам успешного этапа летных испытаний малых космических аппаратов формата 3U CubeSat "Сократ" и "ВДНХ-80", разработчиком которых выступает НИИЯФ МГУ. Масса таких аппаратов составляет около 5 кг, они оснащены миниатюризированными приборами для мониторинга радиации (прибор "ДеКоР") и ультрафиолетовых транзиентов (прибор "АУРА"). Полученные данные экспериментально подтвердили, что спутники формата CubeSat можно использовать в интересах метеорологических служб.

По словам руководитель Росгидромета Игоря Шумакова, увеличение российской орбитальной группировки за счет малых космических аппаратов - важный шаг в развитии системы оперативного мониторинга космической погоды.

"Решение этой задачи позволит Росгидромету не только обеспечить дополнительными данными заинтересованных потребителей, но и продолжить формирование системы глобального мониторинга околоземного космического пространства с целью выявления опасных гелиогеофизических явлений и предупреждения возможных последствий их воздействия. Это крайне востребовано Минкомсвязи, Минэнерго, Минтрансом, МЧС России и другими министерствами и ведомствами", - цитирует Шумакова пресс-служба.

Заместитель генерального директора Госкорпорации "Роскосмос" по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов добавил, что малые космические аппараты типа CubeSat станут хорошим дополнением к уже существующей федеральной низкоорбитальной метеорологической группировке спутников серии "Метеор-М" и расширят объем целевой информации, получаемой Роскосмосом в интересах Росгидромета России.

Образовательный проект

В МГУ добавили, что помимо создания системы мониторинга основной угрозы космических полетов - радиации, существующей в космическом пространстве, проект направлен и на изучение природы радиационных полей в космосе. Кроме научно-прикладного значения, в проекте также присутствует и образовательная составляющая - создание малых космических аппаратов и моделирование реальных экспериментов происходит при участии студентов и аспирантов профильных образовательных организаций.

"МГУ успешно занимается вопросами создания космических аппаратов с начала 2000-х годов. Создание малых спутников формата CubeSat и адаптация под их форм-фактор нашей научной аппаратуры стало новым вызовом для специалистов МГУ, с которым они блестяще справились. Данное соглашение открывает новое инновационное направлению работы с нашими стратегическими партнерами - Роскосмосом и Росгидрометом", - сказал ректор МГУ академик Виктор Садовничий, слова которого приводятся в сообщении.

В новость были внесены изменения (10:03 мск) - добавлены подробности.

 

Теги
РоссияСадовничий, Виктор АнтоновичШумаков, Игорь Анатольевич
Реклама на ТАСС
Роскосмос: сигналы внеземных цивилизаций уже сегодня могут поступать на Землю
Как отметил представитель госкорпорации Александр Блошенко, нельзя точно быть уверенным, что Вселенная однозначно "молчит"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС