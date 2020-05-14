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Источник: ближайшие российские пуски на МКС запланированы на 23 июля и 14 октября

Ранее Роскосмос и NASA подписали контракт на доставку одного американского астронавта на МКС на российском пилотируемом корабле "Союз МС" осенью 2020 года

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Ближайший российский непилотируемый пуск ракеты "Союз-2-1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-15" запланирован на 23 июля, с кораблем "Союз МС-17" и тремя членами экипажа на борту - на 14 октября. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Пуск "Прогресса МС-15" на орбиту стоит в плане на 23 июля с космодрома Байконур", - отметил собеседник агентства.

По словам источника, старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-17", на борту которого будут находиться три члена экипажа, "по планам состоится 14 октября". Он уточнил, что в состав экипажа войдут два российских космонавта и один американский астронавт.

Накануне Роскосмос и NASA подписали контракт на доставку одного американского астронавта на МКС на российском пилотируемом корабле "Союз МС" осенью 2020 года. Как сообщили ТАСС в NASA, США заплатят более $90 млн за место.

Обычно в рамках подготовки к полету на МКС американские астронавты проходят тренировки в РФ, а российские космонавты - в США, где знакомятся в том числе с особенностями американского сегмента станции. 9 мая пресс-служба аэропорта Жуковский сообщила о перелете космонавтов Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова, Олега Новицкого и Петра Дуброва на борту Learjet 45 авиакомпании MHS Aviation в Хьюстон с посадкой в Кельне. В пресс-службе отметили, что они входят в основной и дублирующий экипажи "Союза МС", который отправится на орбиту в октябре.

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