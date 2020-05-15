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ИКИ РАН примет участие в индийском орбитальном проекте по освоению Венеры

Научный руководитель миссии "ЭкзоМарс", завлабораторией ИКИ РАН Олег Кораблев отметил, что РФ предложила "два российских прибора, работающих с использованием одного и того же принципа - исследования атмосферы методом солнечных "просвечиваний"

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Институт космических исследований (ИКИ) создаст прибор для орбитального аппарата, который Индия планирует запустить к Венере. Об этом сообщил ТАСС директор Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович.

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"В части этих проектов (проектов, в рамках которых ИКИ разрабатывает приборы для иностранных аппаратов - прим. ТАСС) у нас сейчас утверждена российско-французская заявка на участие в индийском проекте по исследованию Венеры", - сказал Петрукович.

В свою очередь научный руководитель миссии "ЭкзоМарс", заведующий лабораторией ИКИ РАН Олег Кораблев отметил ТАСС, что РФ предложила "два российских прибора, работающих с использованием одного и того же принципа - исследования атмосферы методом солнечных "просвечиваний".

Этот прибор предназначен для исследования атмосферы Венеры методом спектроскопии. Некоторые компоненты будут французскими. По состоянию на сегодняшний день, это единственный иностранный прибор в составе проекта.

Теги
ИндияРоссия
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От Земли до границ Вселенной. Институт космических исследований празднует юбилей
15 мая исполняется 55 лет со дня основания Института космических исследований (ИКИ) РАН. В нем проходят главные исследования космического пространства в интересах фундаментальной науки. В частности, экспериментальные научные работы в области астрофизики, физики малых планет и малых тел Солнечной системы, ядерной планетологии и другим направлениям. О том, как ИКИ участвует в исследовании Марса, Меркурия, а также о будущих лунной и венерианской космических программах, читайте в материале ТАСС
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