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Изготовление финальных образцов приборов для "Луны-26" начнется в конце года

Аппарат намечено запустить в 2024 году

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Изготовление приборов для орбитальной станции "Луна-26" начнется в конце 2020 года. Об этом сообщил ТАСС директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

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"Где-то с конца этого года начнется изготовление финальных образцов приборов", - рассказал Петрукович, добавив, что в феврале завершились испытания по отработке электрических интерфейсов приборов - включения, выключения, переключения команд, подачи команд и снятия информации.

Ожидается, что аппарат с орбиты просканирует почти всю поверхность естественного спутника Земли. Также на борту "Луны-26" будет установлен прибор для создания 3D-карты. Аппарат намечено запустить в 2024 году.

Кроме того, в планах Роскосмоса запуск аппаратов "Луна-25" в 2021 году и "Луна-27" в 2025 году. Ранее генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что в единую космическую программу, начало создания которой намечено на 2020 год, будут включены тяжелые аппараты для бурения лунной поверхности, сбора ископаемых и доставки их на Землю.

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