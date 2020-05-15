Начало реализации программы NASA по освоению Луны перенесут на конец 2021 года

ТАСС, 15 мая. Реализация первого этапа американской программы Artemis ("Артемида") по освоению Луны будет перенесено на конец 2021 года в связи с задержками, возникшими при создании ракеты-носителя SLS (Space Launch System) из-за распространения коронавируса. Об этом в четверг заявил помощник заместителя директора NASA Том Уитмайер.

Ранее сообщалось, что этап Artemis 1, предусматривающий непилотируемый полет установленного на ракету SLS корабля Orion ("Орион") вокруг Луны и его возвращение на Землю, могут отложить на весну 2021 года.

"Мы полагаем, что реализация миссии Artemis 1 начнется ближе к концу следующего года", - отметил Уитмайер, слова которого приводит интернет-портал Space News. По его словам, более точные сроки ведомство сможет назвать на следующей неделе.

Задержка вызвана тем, что в конце марта NASA приостановило работу над SLS и Orion в Космическом центре им. Джона Стенниса в штате Миссисипи и центре сборки "Мишуд" в штате Луизиана из-за распространения коронавируса. Центр возобновил деятельность лишь на текущей неделе, а завод в Луизиане по-прежнему закрыт. В связи с этим огневые испытания ракетного двигателя пройдут только в середине осени, а не в августе, как планировалось ранее, указал Уитмайер.

Новая программа освоения Луны, состоящая из трех этапов, была представлена NASA весной 2019 года. После реализации первого этапа на 2022 год был намечен облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.