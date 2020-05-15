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В Роскосмосе подтвердили переход Севастьянова на пост советника гендиректора РКК "Энергия"

Он займется вопросами развития частной космонавтики

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Бывший глава РКК "Энергия" Николай Севастьянов назначен на пост советника гендиректора Роскосмоса, подтвердили в госкорпорации.

Ранее о его переходе на эту должность сообщил ТАСС источник в ракетно-космической промышленности.

"Николай Севастьянов займет пост советника генерального директора Роскосмоса. На новом посту он займется вопросами развития частной космонавтики", - говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

Ранее в пятницу источник в космической отрасли сообщил ТАСС, что причиной ухода Николая Севастьянова из РКК является сохраняющийся в "Энергии" финансовый и производственный кризис, касающийся сложностей в создании гражданских (пилотируемый корабль нового поколения "Орел") и военных (разработка нового разгонного блока для ракеты-носителя "Ангара-А5") проектов.

Николай Севастьянов был избран генеральным директором РКК "Энергия" в марте 2019 года. На этом посту он сменил Сергея Романова.

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Космос
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