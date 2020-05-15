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NASA представило основные принципы международного соглашения об освоении Луны

Среди них положения о добыче ресурсов на Луне и идея создания зон безопасности, которые должны предотвратить "вредоносное вмешательство"
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© AP Photo/Vadim Ghirda

ВАШИНГТОН, 15 мая. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило в пятницу основные принципы, на которых будет строиться предлагаемое международное соглашение об освоении Луны, к которому США планируют подключить ряд государств-партнеров. Об этом сообщил в своем Twitter директор американского космического ведомства Джеймс Брайденстайн.

"Это заря новой эпохи исследования космоса! Сегодня для меня большая честь объявить о "Соглашениях Артемиды" (Artemis Accords), которые устанавливают общее видение и набор принципов для всех международных партнеров, которые присоединяются к возвращению человека на Луну. Мы отправляется вместе", - написал он.

Среди основных принципов предлагаемого соглашения, представленных на сайте NASA, перечислены в том числе положения о добыче ресурсов на Луне и идея создания так называемых зон безопасности, которые должны предотвратить "вредоносное вмешательство".

"Возможность добывать и использовать ресурсы на Луне, Марсе и астероидах будет играть ключевую роль для поддержки безопасного и устойчивого исследования космоса и развития", - говорится на сайте ведомства.

Как убеждены инициаторы соглашения, важным принципом освоения Луны должно стать стремление "избежать вредоносного вмешательства". "Согласно Artemis Accords, NASA и страны-партнеры будут предоставлять открытую информацию относительно места и общего характера проведения операций, которая поможет определить объем и масштаб "зон безопасности". Обмен уведомлениями и координация между странами-партнерами для того, чтобы придерживаться таких зон безопасности, будет предотвращать вредоносное вмешательство", - отмечается в тексте.

Государства-партнеры

Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что американская администрация готовит проект нового международного соглашения Artemis Accords о добыче ресурсов на Луне, к которому они планируют подключить ряд государств-партнеров. Оно будет предусматривать создание "зон безопасности" вокруг будущих баз на Луне для "предотвращения ущерба или вмешательства со стороны стран-конкурентов или компаний, работающих в непосредственной близости", отмечало агентство. В нем также будут прописаны правила в рамках международного законодательства, которые позволят компаниям, ведущим добычу на Луне, устанавливать права собственности над этими ресурсами. По сведениям агентства, Вашингтон планировал официально начать переговоры на этот счет с такими странами, как Канада, Япония и государства ЕС, а также с Объединенными Арабскими Эмиратами.

При этом, по информации источников Reuters, России на первоначальном этапе среди партнеров не будет, в том числе из-за позиции Пентагона. Американское военное ведомство, согласно этим данным, якобы обеспокоено "угрожающими" маневрами российских спутников, поэтому выступает против подключения к проекту Москвы.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, предлагаемый США проект соглашения о добыче ресурсов на Луне требует глубокого анализа с точки зрения международного законодательства. Он добавил, что пока не готов давать прямую оценку этому проекту.

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