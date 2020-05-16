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Рогозин пошутил, что "сдается" перед американской "супер-пупер-ракетой"

Президент США Дональд Трамп ранее анонсировал создание такой ракеты

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в пятницу иронично прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие на данный момент аналоги.

"Нет, ну против супер-пупер-ракеты нам ловить нечего, - написал Рогозин на своей странице в Twitter. - Сдаемся!".

Ранее в пятницу глава Белого дома заявил, что разрабатываемая США ракета - "самая быстрая в мире, почти в три раза [быстрее российской или китайской]". Трамп не уточнил, о каком именно ракетном вооружении идет речь.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичСШАРоссияТрамп, Дональд
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