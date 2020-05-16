NASA: проект Gateway может стать первым шагом к присоединению РФ к "Соглашениям Артемиды"

ВАШИНГТОН, 16 мая. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Участие России в создании вместе с США окололунной станции Gateway может стать первым шагом к заключению между Москвой и Вашингтоном договора в рамках предложенных американской стороной "Соглашений Артемиды" по освоению Луны. Об этом заявил в пятницу, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на брифинге для иностранных журналистов, и.о. заместителя директора NASA по международным связям Майкл Голд.

"Если мы обратим внимание на сотрудничество с Россией в рамках программы "Артемида" (Artemis, новая лунная программа США - прим. ТАСС), то я очень многого от этого ожидаю. Оно может строиться вокруг проекта Gateway. <...> Это, возможно, может быть первым шагом к заключению "Соглашений Артемиды", потому что Россия уже выразила интерес в участии в программе Gateway", - сказал он.

"В соглашениях нет ничего такого, как мы надеемся, против чего Россия могла бы возражать", - убежден и.о. заместителя директора NASA.

"Соглашения Артемиды"

В пятницу NASA представило основные принципы, на которых будет строиться предлагаемое международное соглашение об освоении Луны. "Соглашения Артемиды", получившие название в честь американской лунной программы Artemis, будут представлять собой ряд двусторонних договоров между США и странами-партнерами. За основу будут в значительной степени взяты принципы Договора по космосу 1967 года. Среди перечисленных принципов NASA называло в том числе положения о добыче ресурсов на Луне и идею создания так называемых зон безопасности, которые должны предотвратить "вредоносное вмешательство".

Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что американская администрация готовит проект нового международного соглашения по добыче ресурсов на Луне, к которому Вашингтон намерен подключить такие страны, как Канада, Япония, государства ЕС, а также Объединенные Арабские Эмираты.

При этом, согласно этой информации, России на первоначальном этапе среди партнеров не будет, в том числе из-за позиции Пентагона, который якобы выступает против подключения к проекту Москвы, потому что обеспокоен будто бы угрожающими маневрами российских спутников. Голд назвал появление подобных утечек в СМИ досадным и заверил, что сообщения некорректно отражали суть предлагаемого проекта.

Проект Gateway

Соединенные Штаты ранее предложили концепцию окололунной станции Gateway, которая станет пересадочным пунктом для миссий на естественный спутник Земли и в дальний космос. США предлагали международным партнерам по МКС принять участие в создании окололунной станции. В частности, NASA направила в адрес Роскосмоса меморандум с проектом станции и изложением возможностей для взаимодействия по этой программе.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС заявлял, что госкорпорация пока не приняла окончательного решения по участию в американском проекте создания окололунной станции Gateway. До этого он отмечал, что российская сторона готова участвовать в проекте только на равных правах с NASA.

В свою очередь, заместитель гендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил ТАСС, что Роскосмос готов сотрудничать с NASA по программе Gateway после завершения испытаний перспективного космического пилотируемого корабля и сверхтяжелой ракеты, как минимум предоставляя резервное средство поддержки и спасения экипажа.