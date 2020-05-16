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Роскосмос пригласил руководство NASA в Россию для обсуждения проектов

В госкорпорации отметили, что проекты по освоению Луны могут стать фактором взаимодействия России и США

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Роскосмос пригласил руководство американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) для обсуждения широкого круга проектов и ждет положительного ответа. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса со ссылкой на заместителя гендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергея Савельева.

"Мы официально позвали руководство NASA к себе, однако ответа так и не получили. Надеюсь, что он все-таки последует - и последует в положительном ключе", - сказал Савельев. Он также напомнил, что ранее американская сторона приглашала делегацию Роскосмоса в США, однако "в итоге приглашение главы NASA Джима Брайденстайна было отозвано из-за давления сенаторов".

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Заместитель гендиректора отметил, что за последние годы каналы прямой связи между Роскосмосом и NASA "заметно истощились". "Вместо обсуждения десятков проектов, представляющих взаимный интерес, все сводится либо к доставке астронавтов на Международную космическую станцию в рамках пилотируемой программы, либо к поставке в США российских двигателей РД-180/181", - подчеркнул Савельев.

Ранее сообщалось, что на февраль 2019 года был запланирован визит в США главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, находящегося под американскими санкциями. Однако в январе того же года Роскосмос получил от NASA официальное письмо, подписанное главой управления Джимом Брайденстайном, об отзыве этого приглашения. В интервью газете The Washington Post директор NASA сообщил, что принял соответствующее решение из-за позиции американских сенаторов.

Проекты по освоению Луны

Совместное участие в проектах, связанных с освоением Луны, могло бы стать серьезным фактором для расширения взаимодействия между Россией и США, отметил Савельев.

"Амбициозные проекты, связанные с освоением Луны, могли бы стать серьезным фактором для взаимодействия двух стран в непростое время", - сказал он.

Ранее и.о. заместителя директора NASA по международным связям Майкл Голд назвал некорректными сообщения о том, что Соединенные Штаты не желают участия России в предлагаемом Вашингтоном соглашении по освоению Луны. По его словам, участие РФ в создании вместе с США окололунной станции Gateway может стать первым шагом к заключению между Москвой и Вашингтоном договора в рамках предложенных американской стороной "Соглашений Артемиды" (Artemis Accords) по освоению Луны.

В пятницу NASA представило основные принципы, на которых будет строиться предлагаемое международное соглашение об освоении Луны. "Соглашения Артемиды", получившие название в честь американской лунной программы Artemis ("Артемида"), будут представлять собой ряд двусторонних договоров между США и странами-партнерами. Подчеркивается, что за основу будут в значительной степени взяты принципы Договора по космосу 1967 года. Среди перечисленных принципов NASA называло в том числе положения о добыче ресурсов на Луне и идею создания так называемых зон безопасности, которые должны предотвратить "вредоносное вмешательство".

Теги
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NASA: проект Gateway может стать первым шагом к присоединению РФ к "Соглашениям Артемиды"
Россия уже выразила интерес в участии в программе, отметил и.о. заместителя директора NASA по международным связям Майкл Голд
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