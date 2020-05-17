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SpaceX отложила запуск 60 спутников системы Starlink до 19 мая

Ранее компания планировала запуск на 18 мая с космодрома на мысе Канаверал во Флориде

НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. /ТАСС/. Американская компания SpaceX перенесла с 18-го на 19 мая запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой 60 малых спутников Starlink. Об этом компания сообщила в воскресенье в Twitter.

SpaceX во главе с Илоном Маском прежде планировала запуск на 18 мая в 10:32 мск с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, теперь - на 19 мая в 10:10 мск. "Сотрудники SpaceX будут продолжать отслеживать погодные условия с точки зрения их пригодности для запуска и приземления", - уточнила компания.

Этот запуск планировался на 17 мая и был перенесен ввиду необходимости избежать совпадения времени пусков на космодроме на мысе Канаверал. Американская компания United Launch Alliance в субботу из-за непогоды отложила запуск тяжелой ракеты-носителя Atlas 5 с американским космопланом X-37B военного назначения на сутки, до 16:14 мск 17 мая.

Сеть Starlink предназначена для предоставления пользователям по всей планете доступа к интернету за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Планируется, что эта система связи будет повсеместно, в том числе в труднодоступных и малонаселенных районах обеспечивать широкополосный доступ к интернету на скорости 1 Гбит/с, что соответствует стандарту 5G.

Теги
СШАМаск, Илон
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