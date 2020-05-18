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РФ планирует к 2023 году увеличить число спутников дистанционного зондирования Земли до 20

Сейчас в группировку на орбите входят 12 космических аппаратов

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российская группировка спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) увеличится до 20 аппаратов в течение трех лет. Об этом говорится в статье заместителя гендиректора Роскосмоса по космическим комплексам и системам Михаила Хайлова и замдиректора департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) госкорпорации Валерия Заичко.

"Предусматривается доведение к 2022-2023 годам количества КА (космических аппаратов - прим. ТАСС) ДЗЗ в составе орбитальной группировки до 20 и поддержание ее на этом уровне до 2030 года", - говорится в научно-практическом журнале "Дистанционное зондирование Земли из космоса в России".

Также планируется расширение сети российских приемных центров, в том числе в арктической зоне РФ (Дудинка и Анадырь), а также в Антарктиде (станция "Прогресс"). Это, отметили в Роскосмосе, "значительно расширит возможности по сбору данных ДЗЗ не только с российских, но и с зарубежных космических аппаратов".

Согласно представленным материалам, сейчас в группировку на орбите входят 12 космических аппаратов, восемь из которых "обеспечивают предоставление данных высокого пространственного разрешения".

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