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SpaceX отложила запуск спутников Starlink

В компании сообщили, что он состоится после 27 мая

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /ТАСС/. Американская компания SpaceX из-за погодных условий перенесла на более поздний срок запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой 60 малых спутников Starlink. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник в Twitter компании.

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"Из-за тропического шторма Arthur мы отказываемся от [запуска в рамках] миссии Starlink", - указывается в заявлении компании.

По ее сведениям, он состоится уже после намеченного на 27 мая запуска пилотируемого космического корабля Crew Dragon, в рамках которого астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен будут доставлены на Международную космическую станцию (МКС).

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