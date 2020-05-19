В России началось эскизное проектирование спутниковой системы "Гонец" нового поколения

"Мы сейчас находимся в стадии организации работ по эскизному проектированию, конструктора уже начали деятельность по основной части", - сказал Черенков.

По его словам, сейчас идет активная фаза подписания контрактов со всеми соисполнителями работ.

Как уточняется, спутники будут запускаться с космодрома Восточный с помощью ракет-носителей "Союз-2.1б". "Госкорпорация "Роскосмос" выполняет комплекс работ по адаптации одной из стартовых площадок на космодроме Восточный для использования под запуски спутников низкоорбитальной системы связи "Гонец" на ракетах-носителях "Союз-2.1б" с разгонными блоками "Фрегат", - приводятся его слова в сообщении, опубликованном во вторник на сайте Роскосмоса.

Он напомнил, что до сих пор спутники "Гонец" запускались с космодрома Плесецк на уже устаревшей конверсионной ракете-носителе "Рокот". По его словам, стартовая площадка на Восточном позволит проводить запуски "Гонцов" на новом серийном носителе "Союз-2", который, помимо прочих технических преимуществ, гораздо более экологичен.

Гендиректор спутниковой системы отметил, что Восточный удобнее Плесецка еще и тем, что в основном нацелен на гражданское использование, то есть "это в чем-то и распараллеливание задач внутри космической отрасли". "Помимо этого, географическое положение Восточного более универсально с точки зрения баллистики и позволяет выводить спутники на орбиты с большим диапазоном наклонения", - добавил он.

Черенков также сообщил, что помимо работ на самой стартовой площадке будет выполнено математическое моделирование, расчеты полетного задания и работы по созданию унифицированного комплекта проверочного оборудования для работы со спутниками "Гонец-М".

"Планируется также изготовление двух адаптеров для сопряжения блока космических аппаратов "Гонец-М" с разгонным блоком "Фрегат". Кроме того, для расширения функций системы персональной спутниковой связи "Гонец" предусмотрено введение дополнительного режима доступа абонентов к спутниковым каналам связи, для чего будет доработано программное обеспечение спутников "Гонец-М" и наземной инфраструктуры. Данная функция позволит значительно расширить круг пользователей системы", - добавил он.

Система "Гонец"

"Гонец" - российская низкоорбитальная система спутниковой связи. Она предназначена для глобального обмена различными видами информации с подвижными и стационарными объектами, а также организации каналов ретрансляции в различных целях.

Система связи "Гонец" нового поколения предоставит связь, в том числе телефонную, в труднодоступных местах, включая Арктику, а также обеспечит инфраструктурой для интернета вещей. В перспективе это позволит в онлайн-режиме передавать данные с любых объектов, в том числе подвижных. Планируется, что группировка будет включать 28 аппаратов на низкой околоземной орбите.