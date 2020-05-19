Власти США упростили лицензирование спутников дистанционного зондирования Земли

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Министерство торговли США приняло обновленные рекомендации относительно выдачи лицензий на работу спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Соответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте ведомства.

Согласно документу, нововведения затронут процесс лицензирования частных спутников и сделают его более "открытым и прозрачным". В материале подчеркивается, что власти США отказываются от большинства требований, которые применялись ранее к работе систем ДЗЗ.

В Минторге подчеркнули, что американская администрация снимает ограничение на качество и четкость получаемых с помощью спутников изображений. Кроме того, власти отныне не смогут применять дополнительные требования к работе того или иного частного спутника после того, как он уже получил лицензию. Вместе с тем в процессе лицензирования власти должны будут исходить из того, какие данные планируется получать с помощью того или иного спутника ДЗЗ, и какого рода информация уже имеется в открытых источниках.

По словам министра торговли США Уилбура Росса, действовавшие до последнего времени ограничения "были чрезмерно жесткими и мешали реализации уникальных экономических возможностей, предоставляемых коммерческими системами спутникового зондирования".

В документе отмечается, что новые правила признают роль искусственного интеллекта, "облачных" вычислений и ряда других продвинутых технологий в работе систем дистанционного зондирования. Согласно информации, размещенной на сайте министерства торговли, список рекомендаций будет опубликован полностью 20 мая.